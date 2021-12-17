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Популярный комик рассказал об отношениях с фанатками

Стендап-комик Андрей Бебуришвили: мне нравятся открытые и «воздушные» девушки

Фото: @hooba_bebur

Резидент Comedy Club и популярный стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал о том, как он относится к романам с поклонницами. В интервью журналу Glamour Russia, вышедшем на YouTube, юморист признался, что не смог бы завести отношения с одержимой им фанаткой. Бебуришвили также поделился тем, какие качества ему нравятся в девушках.

Юморист ответил на вопрос издания, какие женщины его привлекают. «С жаждой жизни, открытые, "воздушные". Вот такие [девушки] мне нравятся. Не такие, которые думают только о карьере», — рассказал стендапер. К качествам, которые он положительно оценивает в женщинах, комик также причислил доброту.

В интервью у комика также спросили, мог бы он начать отношения с фанаткой. «Смотря что в себя вкладывает понятие "фанатка"», — ответил Бебуришвили. Юморист уточнил, что вряд ли смог бы завести роман с поклонницей, одержимой им. По словам Бебуришвили, такое отношение к нему, вероятнее всего, его бы пугало.

При этом стендапер не исключил возможности романа с девушкой, которой по душе его творчество. Комик признался, что подобные отношения у него случались. «Если фанатка — просто [девушка], которой нравится мое творчество — почему бы и нет. Такое даже бывало», — отметил Бебуришвили.

Ранее Бебуришвили перечислил раздражающие его в женщинах качества. По словам комика, ему не нравятся в девушках нескромность, жадность, злость и эгоистичность.

Маргарита Щигарева
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