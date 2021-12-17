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Глава МЧС рассказал о «прямом пути к беде» на шахте «Листвяжная»

Глава МЧС заявил о «прямом пути к беде» из-за опасного уровня метана на шахте «Листвяжная»
Александр Чуприян

Александр Чуприян. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян рассказал, что в шахтах требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана, а не создание его видимости. Об этом он заявил в беседе с РБК.

Чуприян, комментируя вопрос, можно ли избежать аварий в шахтах, где может наблюдаться высокая концентрация данного вещества, объяснил, что существует целый ряд приборов для объективного контроля. «И если люди сами их выключают, либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде, к чрезвычайной ситуации», — подчеркнул глава МЧС.

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Помимо этого, он сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке. Так, Чуприян отметил, что можно курить и на пороховой бочке, но при этом нужно бросать окурки точно в урну, а не рядом.

Ранее в ходе процедуры ареста технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова выяснилось, что он был в курсе опасного уровня концентрации метана в «Листвяжной», но проигнорировал этот факт. По словам представителя Следственного комитета России (СКР) в суде, Якутов знал о том, что в выработках концентрация метана достигает взрывоопасных значений, но не запретил производство горных работ.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.

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Марина Совина
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