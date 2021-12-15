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Техдиректор «СДC-Уголь» проигнорировал опасный уровень метана в «Листвяжной»

Техдиректор «СДС-Уголь» Якутов не запретил работы в шахте, зная о концентрации метана

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

В ходе процедуры ареста технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова выяснилось, что он был в курсе опасного уровня концентрации метана в «Листвяжной», но проигнорировал этот факт. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Центральном районном суде Кемерова.

По словам представителя Следственного комитета России (СКР) в суде, Якутов знал о том, что в выработках концентрация метана достигает взрывоопасных значений, но не запретил производство горных работ. Следствие просит арестовать его на два месяца.

Ранее сообщалось, что по делу о трагедии в шахте, где погиб 51 человек, задержаны собственник шахты «Листвяжная» и председатель совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев, генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов.

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Их обвиняют по двум статьям УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия». Все четыре фигуранта уголовного дела не признают свою вину.

Ранее в СКР заявили, что руководство шахты закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии, и таким образом пыталось создать подложные доказательства своей невиновности. Высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.

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Леонид Микуляк
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