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В Тульской области открылась первая библиотека нового поколения

В поселке Торхово Тульской области открылась библиотека с интерактивными элементами

Фото: Unsplash

В поселке Торхово Тульской области прошло торжественное открытие первой модельной библиотеки нового поколения. Об этом сообщает издание Myslo.

Как рассказала заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман, в библиотечном пространстве будут размещены не только традиционные книжные стеллажи и читальные залы, но и мультимедийные и интерактивные элементы. Среди них — шлем виртуальной реальности и настольные активности.

«Надеемся, что библиотека станет центром интересного и информативного досуга жителей Большой Тулы, что здесь будет комфортно находиться людям всех возрастов», — рассказала Фельдман.

Ранее в декабре стало известно, что ко Дню образования Амурского казачьего войска, который празднуется 22 декабря, в Амурской областной научной библиотеке откроется выставка-инсталляция о казаках. На экспозиции будут представлены традиционные казачьи костюмы и справу, оружие и предметы быта.

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Мария Гейн
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