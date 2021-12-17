Работник аэропорта уснул в грузовом отсеке самолета и оказался в другой стране

Работник аэропорта Мумбаи уснул в грузовом отсеке самолета авиакомпании IndiGo Airlines и оказался в другой стране. Подробности случившегося публикует The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел на воздушном судне Airbus A320, который выполнял рейс по маршруту Мумбаи — Абу-Даби в воскресенье, 12 декабря. «После загрузки багажа в самолет один из погрузчиков, задействованных в самолете, расслабился в багажном отсеке и заснул, — рассказал генеральный директор Главного управления гражданской авиации Индии (DGCA) Арун Кумар. — Грузовая дверь была закрыта после того, как сотрудники трюма убедились, что весь персонал вышел».

О присутствии рабочего на борту в авиакомпании узнали только через два часа после приземления в столице ОАЭ. Врачи осмотрели мужчину и отметили, что он находится в удовлетворительном состоянии. В ведомстве заявили, что по факту произошедшего проводится расследование.

В ноябре 26-летний мужчина совершил перелет из Гватемалы в Майами, спрятавшись в отсеке шасси самолета Boeing 737-800, и выжил. Житель Гватемалы, имя которого не раскрывается, тайно пробрался на взлетно-посадочную полосу и во время подготовки лайнера к вылету спрятался в отсеке для шасси.