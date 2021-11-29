Мужчина тайно пробрался на шасси самолета и невредимым долетел до другой страны

Мужчина совершил перелет из Гватемалы в США в отсеке шасси самолета и выжил

26-летний мужчина совершил перелет из Гватемалы в Майами, спрятавшись в отсеке шасси самолета Boeing 737-800, и выжил. Подробности инцидента публикует The New York Times.

Инцидент произошел в субботу, 27 ноября, на рейсе авиакомпании American Airlines. Житель Гватемалы, имя которого не раскрывается, тайно пробрался на взлетно-посадочную полосу и во время подготовки лайнера к вылету спрятался в отсеке для шасси. Уточняется, что борт находился в воздухе около трех часов.

По словам представителя перевозчика Альфредо Гардуньо, как только самолет приземлился, сотрудники таможенно-пограничной службы США задержали правонарушителя. Позже мужчину доставили в больницу для медобследования. По словам очевидцев, он был невредим, несмотря на то что долетел до другой страны столь опасным способом. В настоящее время идет расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в октябре сообщалось, что суд административного округа Кук (США) оправдал по обвинению в нарушении границ мужчину, который передумал лететь домой и прожил три месяца в аэропорту Чикаго ради духовного роста. «Я на самом деле духовно расту благодаря этому опыту, и я знаю, что стану сильнее», — писал в сообщениях Сингх.