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Мужчина три месяца прожил в аэропорту под видом пассажира ради духовного роста

Индиец передумал возвращаться на родину и прожил три месяца в аэропорту Чикаго
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Фото: Reuters

Суд административного округа Кук (США) оправдал по обвинению в нарушении границ мужчину, который передумал лететь домой и прожил три месяца в аэропорту Чикаго ради духовного роста. Об этом пишет Daily Mail.

37-летний гражданин Индии Адитья Сингх (Aditya Singh) прилетел в США в 2015 году. Летом 2019 года он получил степень магистра в университете штата Оклахома. Затем мужчина переехал в Ориндж, штат Калифорния, где ухаживал за престарелым отцом друга. Спустя еще год срок визы Сингха подошел к концу, и турист запланировал возвращение на родину.

В октябре 2020 года Сингх отправился рейсом из Лос-Анджелеса в Чикаго, однако после передумал лететь в Индию. Мужчина остался жить в аэропорту под видом обычного пассажира. Все это время турист держал контакт со своей подругой, которой рассказывал в переписке, как ему нравится общаться с людьми о своих буддистских и индуистских убеждениях об исцелении.

«Я на самом деле духовно расту благодаря этому опыту, и я знаю, что стану сильнее», — писал в сообщениях Сингх.

16 января 2021 года двое сотрудников United Airlines заметили, что Сингх носит пропавший значок менеджера авиакомпании. Мужчины обратились в полицию аэропорта, и индийца задержали — ему предъявили обвинение в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Как позже объяснил властям турист, он остался в стране, так как из-за пандемии COVID-19 у него появился страх полетов. Жить в терминале ему помогали случайные пассажиры, которые покупали ему еду.

По решению судьи округа Кук Сингха оправдали и выпустили на свободу под залог. Управление транспортной безопасности постановило, что Сингх не нарушал правила аэропорта, так как прибыл в авиагавань, выйдя из самолета «как это делают десятки тысяч пассажиров каждый день». Все же туриста обвинили в несоблюдении условий электронного наблюдения — приговор по этому делу озвучат 29 октября.

Ранее в сентябре 25-летний гражданин Италии прожил неделю в международном аэропорту Пулково. Отмечалось, что руководство образовательного учреждения, в котором учится мужчина, не передало данные иностранца службе пограничного контроля, в связи с чем молодой человек застрял в авиагавани.

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