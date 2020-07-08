Проживший сто дней в аэропорту иностранец опоздал на рейс домой

Житель Эстонии Роман Трофимов, который застрял в аэропорту города Манила, Филиппины, во время пандемии корнавируса, опоздал на рейс домой. Об этом в среду, 8 июня, иностранец сообщил на своей странице в Facebook.

Эстонец, который прожил в здании воздушной гавани больше ста дней в ожидании помощи, привлек к своей проблеме общественность, после чего МИД организовал мужчине вывозной рейс. 7 июля Трофимов вылетел из Манилы в Амстердам, где у него была запланирована пересадка, и оттуда должен был отправиться в Таллин.

Материалы по теме «На улицах людей реально били палками» Десятки тысяч российских туристов застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают?

Тем не менее, 8 июля турист написал, что пропустил свой самолет. «Для всех, кто хотел меня встретить, — к сожалению, не успел на посадку на самолет до Эстонии из Амстердама. Не вижу причин переживать: днем раньше, днем позже я буду дома — не делает разницы. Моя главная цель была обрести свободу и выбраться из филиппинского плена, и она достигнута», — рассказал Трофимов.

Как сообщается на странице Романа Трофимова в Facebook, он прибыл в аэропорт Манилы 20 марта и ему сразу же отказали во въезде. В то же день авиакомпания AirAsia, которой летел эстонец, прекратила свою деятельность, и ее представитель объяснил Трофимову, что ему придется дождаться окончания карантина.

В связи со случившимся мужчине пришлось жить в здании аэропорта и иногда даже спать на полу. В своих видеообращениях он просил помочь распространить информацию о его случае, а также заявлял, что является инвалидом и его состояние ухудшается из-за отсутствия свежего воздуха, солнца и недоедания. Все 109 дней нахождения в Филиппинах турист вел блог в социальных сетях и рассказывал о своей ежедневной рутине.

Тысячи туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в то числе, из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!