«Косивший» от армии мужчина полгода прожил в аэропорту

Сириец Хасан аль-Контар прожил в аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии почти полгода, чтобы избежать службы в армии. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Аль-Контар сообщил, что его проблемы начались, когда он работал в Объединенных Арабских Эмиратах и сирийское посольство отказалось продлевать его паспорт, потому что он не пошел на военную службу.

После этого он безуспешно пытался попасть в Малайзию, Эквадор и Камбоджу, однако все государства высылали его обратно. С того момента он прожил в аэропорту больше 150 дней.

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Сириец делится успехами своего проживания в аэропорту в социальных сетях. Некоторые пользователи сравнили его с героем Тома Хэнкса в фильме «Терминал» (главный герой фильма Виктор Наворски застрял в аэропорту, когда на его родине произошел государственный переворот — прим. «Ленты.ру»). Сейчас несколько организаций в Малайзии пытаются решить его проблему, а канадцы начали подписывать петицию о том, чтобы принять аль-Контара как беженца.

Ранее 3 сентября сообщалось, что 24-летний житель Тайваня Ли Чи Линь неделю прожил в аэропорту города Перт (Австралия) без денег, питаясь тунцом и лапшой из пакетиков. Он приехал в Австралию по рабочей визе в июле. Однако ему не удалось найти работу, и у него закончились деньги. Так как Линь заранее купил обратный билет на 5 октября и не смог поменять дату вылета, он решил пожить это время в аэропорту.

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