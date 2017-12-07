Ограбленная пенсионерка полгода прожила в аэропорту

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Гражданка Германии полгода живет в аэропорту мексиканского города Канкун после того, как ее ограбили. Об этом сообщает The Yucatan Times.

72-летняя Ингрид приехала в Мексику 16 июня, чтобы запатентовать книгу собственного сочинения. Однако сразу по прилету неизвестные украли все вещи пожилой женщины, после чего она была вынуждена жить в терминале аэропорта и питаться объедками.

Ингрид должна была покинуть Мексику до 16 ноября, однако она отказывается уезжать до того, как ее имущество будет возвращено.