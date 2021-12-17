В Совфеде назвали ситуацию на Генассамблее ООН демонстрацией истинных лиц

Член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков назвал ситуацию с голосованием по резолюции России о борьбе с героизацией нацизма на Генассамблее ООН демонстрацией истинных лиц США и Украины. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил, что эта ситуация показывает, кто на самом деле борется с нацистским прошлым.

16 декабря в ходе пленарного заседания Генеральная ассамблея ООН одобрила российскую резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За принятие документа проголосовали 130 государств. Ряд западных делегаций, включая некоторые государства-члены ЕС и Великобританию, воздержался при голосовании. Против принятия резолюции выступили две страны — США и Украина.

Истинное лицо

Цеков напомнил, что подобное голосование проходит ежегодно, и каждый раз США и Украина голосуют против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. «Это, в частности, подчеркивает, кто на самом деле борется с нацистским прошлым и кто придерживается демократических принципов. Они постоянно проводят форумы и говорят о демократии, но для них это просто слова, а конкретные дела — это голосование за резолюцию и ее соблюдение», — отметил сенатор.

Он обратил внимание на те страны, которые предпочли воздержаться от голосования. «Если поинтересоваться, какие это страны, то в основном это страны европейские. То есть те страны, где фашизм зародился, которые выступали на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны, воздержались. Это демонстрирует истинное лицо этих государств, которые, так сказать, борются с несправедливостью и за демократию на словах, в чем-то обвиняют нас, но, когда наступает необходимость продемонстрировать истинные взгляды, например, на подобных голосованиях, оказывается, что они как раз против всего того, о чем они говорят», — подчеркнул член профильного комитета Совфеда.

В июле 2021 года посольство России в Вашингтоне призвало США и Украину поддержать ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. В посольстве подчеркнули, что Россия осуждает все формы расовой дискриминации, и представили ежегодную резолюцию.

Россия ежегодно участвует в подготовке проекта по борьбе с нацизмом, расизмом и другими видами нетерпимости вместе с группой других стран. Такая резолюция принимается в ООН с 2005 года. Украина и США голосуют против принятия документа с 2014 года.