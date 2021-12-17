Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Центр Чумакова не посчитал нужным адаптировать «Ковивак» к омикрон-штамму

Центр имени Чумакова: необходимость адаптировать вакцину к омикрон-штамму не подтверждена

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Центр имени Чумакова не посчитал нужным адаптировать разработанную его специалистами вакцину «КовиВак» к омикрон-штамму коронавируса. Об этом заявил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

«Во-первых, на сегодняшний день еще толком не выявлен омикрон в России, не с чем работать, материала нет. Во-вторых, есть ли в этом смысл — очень большой вопрос. По нашей технологии инактивированных вакцин нет смысла адаптировать вакцину к разным штаммам», — пояснил Ишмухаметов.

Ранее директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов заявил, что российский препарат от коронавируса «КовиВак» будет доступен для граждан старше 60 лет в прививочных пунктах через несколько месяцев. Кроме того, сейчас идет клиническое испытание вакцины для подростков, добавил он.

Вакцина против COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Ее зарегистрировали 20 февраля 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности
В Подмосковье школьник при избиении одноклассника сломал себе руку
Тяжеловес UFC провалил взвешивание и попал в историю
Мишустин уволил главу Росжелдора
В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата
Россиянке пригрозили выселением из-за беспорядка в квартире
Центр Чумакова не посчитал нужным адаптировать «Ковивак» к омикрон-штамму
В европейской стране запретили концерты и фейерверки на Новый год
В США заявили о готовности к диалогу с Россией
Центробанк назвал худшую стратегию для инвестиций
Глушаков допустил возвращение в «Спартак»
Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Клюшина пожаловались в ЕСПЧ
Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter