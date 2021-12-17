Центр Чумакова не посчитал нужным адаптировать «Ковивак» к омикрон-штамму

Центр имени Чумакова не посчитал нужным адаптировать разработанную его специалистами вакцину «КовиВак» к омикрон-штамму коронавируса. Об этом заявил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

«Во-первых, на сегодняшний день еще толком не выявлен омикрон в России, не с чем работать, материала нет. Во-вторых, есть ли в этом смысл — очень большой вопрос. По нашей технологии инактивированных вакцин нет смысла адаптировать вакцину к разным штаммам», — пояснил Ишмухаметов.

Ранее директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов заявил, что российский препарат от коронавируса «КовиВак» будет доступен для граждан старше 60 лет в прививочных пунктах через несколько месяцев. Кроме того, сейчас идет клиническое испытание вакцины для подростков, добавил он.

Вакцина против COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Ее зарегистрировали 20 февраля 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.