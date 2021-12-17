ЦБ предложил убрать комиссии за переводы из банка в банк

Центробанк (ЦБ) обсуждает возможность сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«Такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательные», — заявила Набиуллина. Она считает, что благодаря предложению убрать комиссии повысится конкуренция среди банков.

В 2019 году ЦБ запустил в России Систему быстрых платежей (СБП), позволяющую бесплатной переводить до 100 тысяч рублей на карты разных банков. Сначала система не стала популярной среди пользователей, поскольку крупнейший и самый популярный банк страны Сбербанк отказался к ней присоединиться. Затем и он стал участником СПБ, однако ему пришлось установить лимит на бесплатные внутренние переводы, чтобы компенсировать участие в программе.

По данным на конец ноября, объем средств на текущих валютных счетах россиян вырос на 17,6 процента, достигнув 35,6 миллиарда долларов. Приток средств стал рекордным с 2017 года, когда объем сбережений физлиц на валютных счетах увеличился более чем на 20 процентов.