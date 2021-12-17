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ЦБ предложил убрать комиссии за переводы из банка в банк

ЦБ может убрать комиссию за переводы до 1,4 миллиона рублей между счетами в разных банках

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) обсуждает возможность сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«Такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательные», — заявила Набиуллина. Она считает, что благодаря предложению убрать комиссии повысится конкуренция среди банков.

В 2019 году ЦБ запустил в России Систему быстрых платежей (СБП), позволяющую бесплатной переводить до 100 тысяч рублей на карты разных банков. Сначала система не стала популярной среди пользователей, поскольку крупнейший и самый популярный банк страны Сбербанк отказался к ней присоединиться. Затем и он стал участником СПБ, однако ему пришлось установить лимит на бесплатные внутренние переводы, чтобы компенсировать участие в программе.

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Платон Щукин
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