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В Туркмении провели специальную конференцию о стихотворении президента

В столице Туркмении Ашхабаде провели конференцию о стихотворении Бердымухамедова

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В столице Туркмении Ашхабаде провели специальную конференцию «Принцип мира Аркадага — это модель для мира», посвященную новому стихотворению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова «Да здравствует мирная жизнь!» Об этом сообщает государственное информагентство «Туркменистан Сегодня».

В специальном мероприятии приняли участие руководители и представители СМИ, сферы культуры и искусства, поэты и про­заики.

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Участники конференции пришли к выводу, что в новом стихотворении «лидер нации на основе литературного подхода делает выводы о значении нейтрального статуса в современную эпоху могущества и счастья». Также в произведении Бердымухамедова обнаружили «образный и емкий призыв о неприсоединении к международным военным блокам и договорам».

На стихи президента уже написана музыка. В итоге песня «Да здравствует мирная жизнь!» прозвучала на конференции.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов Туркмении молодоженов обязали исполнять первый танец под песню Бердымухамедова.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. Он известен своими необычными увлечениями — в течение 15 лет, что он находится у власти, глава государства написал более 50 книг, играл на гитаре и пианино, участвовал в скачках, дрифтовал на автомобиле и даже читал рэп.

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Алевтина Запольская
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