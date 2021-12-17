Сбежавший в Белоруссию польский солдат дал интервью

Сбежавший в Белоруссию военнослужащий Польши Эмиль Чечко подтвердил факт перехода на белорусскую сторону. Польский солдат-перебежчик дал интервью АТН, передает Telegram-канал агенства.

«[В Польше собираются] сделать из меня самого плохого человека. Говорят, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно», — рассказал Чечко. Он уверен, что польская сторона будет сначала отрицать факт его бегства в Белоруссию, а потом постарается замять дело.

Из польской армии молодой человек дезертировал из-за того, что устал терпеть «беззаконие» и «безумие» на границе. По информации СМИ, он не согласен с политикой Варшавы в отношении мигрантов из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Европейский союз через территорию Белоруссии.

В свою очередь в Варшаве уже обвинили Чечко в проблемах с законом. «Солдат, который вчера пропал без вести, имел серьезные проблемы с законом и подал на увольнение из армии. Его не должны были направлять на службу к границе», — написал министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Впервые сообщение о появлении польского военнослужащего-перебежчика опубликовал государственный пограничный комитет Белоруссии. Белорусские пограничники заявили, что молодой человек попросил у Минска политического убежища.