Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«Вчера 16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы (...) пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

Польские солдат встретился с белорусскими военнослужащими а участке пограничной заставы Тушемля. Он заявил, что состоит на службе в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Его часть перебросили на белорусско-польскую границу для ее защиты от беженцев из стран Ближнего востока, пытающихся нелегально попасть в Европейский союз.