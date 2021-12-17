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В Кремле посчитали незаконным продление санкций ЕС против России

Пресс-секретарь Песков: Россия зеркально ответит на санкции ЕС

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия зеркально ответит на продленные санкции ЕС, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он считает, что санкционная политика против России незаконна и не приводит к поставленным целям, передает ТАСС.

«Не мы вводили эти санкции, и не нам поднимать этот вопрос. У нас есть и функционирует целый набор контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны»,— отметил он. Песков уверен, что санкции противоречат международному праву. Он также напомнил, что Россия «прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям» и смогла извлекать из них выгоду «в плане развития собственного производства, импортозамещения».

Лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России 17 декабря. Глава Совета ЕС Шарль Мишель также предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Индивидуальные санкции, установленные против украинских и российских граждан по обвинению в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, регулярно продлеваются ЕС на полгода с марта 2014 года.

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Платон Щукин
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