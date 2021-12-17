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В Евросоюзе отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности

Представитель ЕС: Россия должна уважать право суверенных стран на вступление в альянсы

Кадр: European Commission

Россия должна уважать право суверенных государств свободно определять свою внешнюю политику и политику безопасности, а также принимать решения о вступлении в тот или иной альянс. Так на предложения России к НАТО и США относительно гарантий безопасности отреагировал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в комментарии «Ленте.ру».

Представитель ЕС подчеркнул, что ключевые принципы построения европейской безопасности были заложены в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии, которые были подписаны Советским Союзом, большинством стран Европы, США и Канадой в 1975 и 1990 годах, соответственно. По его словам, на основании этих договоренностей стороны разработали целый ряд механизмов по укреплению доверия в сфере безопасности.

«Помимо Совета Россия-НАТО, существуют механизмы внутри ОБСЕ [Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе], которые остаются краеугольными камнями для любого взаимодействия с Россией», — отметил Стано.

Ранее МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток, в частности на Украину.

Валентина Шварцман
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