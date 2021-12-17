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Евросоюз продлил санкции против России

Совет ЕС принял решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель в Twitter.

Он также предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Помимо этого в ЕС призвали Москву выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против России. Депутаты призвали Москву прекратить наращивать военные силы у украинских границ и напомнили, что это создает угрозу для безопасности всей Европы.

Ксения Назарова
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