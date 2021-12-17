Воздушные шары спасли российскую семью от гибели в пожаре

В Нижнем Тагиле пожар практически уничтожил квартиру на третьем этаже жилого дома на улице Юности. Но все члены семьи, проживавшей в жилом помещении, спаслись. Об этом сообщает портал «Тагильский рабочий».

Сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме поступило на пульт пожарной охраны рано утром 17 декабря. Спасатели и пожарные немедленно прибыли на место происшествия и спасли погорельцев через окно по автолестнице.

Впоследствии выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя. Он был оставлен на ночь включенным, чтобы к утру высушить постиранную одежду для главы семьи. В момент возгорания все проживающие в квартире спали. От гибели их спасли воздушные шары, наполненные гелием. Несколько дней назад их принесли в квартиру, чтобы отметить день рождения шестилетнего мальчика.

От высокой температуры шары лопнули, громкий звук разбудил родителей. Таким образом, шары выступили своего рода пожарной сигнализацией. Но ребенка все равно пришлось госпитализировать — он отравился продуктами горения. Врачи говорят, что он в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось о россиянине, который в медовый месяц сжег квартиру жены. Пострадавшая приобрела жилье несколько лет наза, и после регистрации брака супруги стали проживать в нем совместно. Но вскоре они поссорились, а на следующий день женщина ушла на работу, так и не помирившись с мужем. В отсутствие супруги он подпалил квартиру и прислал ей в WhatsApp фото горевших вещей.