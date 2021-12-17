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Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности

ТАСС: пожару на корвете «Проворный» на верфи в Петербурге присвоен высший ранг сложности

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пожару на корвете «Проворный» присвоен наивысший, четвертый ранг сложности, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров, огонь охватил почти весь корабль. Уточняется, что возгорание произошло на верхней палубе строящегося судна. В тушении задействовано 168 человек и 42 единицы техники.

РИА Новости сообщает о троих пострадавших, двое из них госпитализированы.

«Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии легкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы», — сообщили агентству представители экстренных служб.

О пожаре на строящемся корабле на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге стало известно вечером 17 декабря. Изначально площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. Сообщалось о четырех пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Марина Совина
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