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В европейской стране запретили концерты и фейерверки на Новый год

Премьер-министр Франции Жан Кастекс: фейерверки и концерты будут запрещены 31 декабря

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Власти Франции приняли решение отменить фейерверки и концерты в новогоднюю ночь. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает ТАСС.

«Концерты и фейерверки будут запрещены вечером 31 декабря», — сказал Кастекс после заседания Совета обороны, где обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

Франция переживает пятую волну пандемии COVID-19. В среду, 15 декабря, было выявлено около 63,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Ранее министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти рассматривают вариант с объявлением нового режима самоизоляции.

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Марина Совина
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