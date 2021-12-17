В европейской стране запретили концерты и фейерверки на Новый год

Власти Франции приняли решение отменить фейерверки и концерты в новогоднюю ночь. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает ТАСС.

«Концерты и фейерверки будут запрещены вечером 31 декабря», — сказал Кастекс после заседания Совета обороны, где обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

Франция переживает пятую волну пандемии COVID-19. В среду, 15 декабря, было выявлено около 63,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Ранее министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти рассматривают вариант с объявлением нового режима самоизоляции.