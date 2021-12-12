Во Франции заявили о приближении пика пятой волны коронавируса

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране остается на высоком уровне. В интервью газете Le Parisien он сообщил, что Франция приближается к пику пятой волны COVID-19.

По его словам, в начале текущей недели медицинскими службами было зафиксировано более 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом на протяжении последних десяти дней фиксируется снижение темпов роста заболеваемости.

Веран предостерег от поспешных выводов и отметил, что в ближайшие дни необходимо будет убедиться, что заболеваемость пошла на спад.

В настоящее время власти Франции рассматривают вариант с объявлением нового режима самоизоляции. По словам министра, этому способствовало то, что большое число граждан прошли вакцинацию от коронавируса. Веран напомнил, что это процедура добровольная.

Также глава министерства добавил, что сейчас зависит от санитарной обстановки и данных по омикрон-штамму. По его словам, первые данные показывают, что новый вариант коронавируса гораздо более заразен, чем дельта-штамм. Ожидается, что микрон-штамм приведет к возникновению большего числа повторных случаев заражения при меньшем количестве тяжелых случаев. «Если за пиком эпидемии последует высокое плато заболеваемости и давление на систему здравоохранения будет расти, то снова будет поставлен вопрос [об ограничениях]», — заявил он.

В ноябре сообщалось, что во Франции резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом среди детей в возрасте от шести до десяти лет. Так, за неделю число детей в указанной возрастной группе, заразившихся COVID-19, увеличилось в 2,5 раза и достигло 340 на 100 тысяч граждан. При этом у учащихся средней школы в возрасте от 11 до 14 лет также наблюдаются высокие показатели заболеваемости.

