Во Франции резко выросла заболеваемость коронавирусом среди детей

BFM.TV: во Франции уровень заболеваемости COVID-19 среди детей вырос в 2,5 раза за неделю

Во Франции резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом среди детей в возрасте от шести до десяти лет. Об этом сообщает BFM.TV.

По информации телеканала, за неделю число детей, заразившихся COVID-19, увеличилось в 2,5 раза и достигло 340 на 100 тысяч граждан. При этом у учащихся средней школы в возрасте от 11 до 14 лет также наблюдаются высокие показатели заболеваемости. Отмечается, что указанные данные говорят об очень высоких темпах распространения инфекции среди несовершеннолетних жителей.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке рассказал, что на данный момент более 6000 школьных классов закрыты на карантин из-за коронавируса. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации врачи рассматривают возможность вакцинации детей.

Ранее представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что пятая волна коронавируса в республике распространяется молниеносными темпами. По его словам, на данный момент недельный прирост числа заразившихся COVID-19 составляет почти 80 процентов. Политик предупредил, что власти вынуждены ужесточить контроль за использованием сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании.