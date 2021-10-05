Четырех французов обвинили в подготовке атак на центры вакцинации

Во Франции задержали четырех мужчин, которых обвинили в подготовке атак на центры вакцинации и склады препаратов от коронавируса. Об этом сообщает BFM TV.

По информации издания, среди задержанных французов двое служат в вооруженных силах страны. Предполагается, что они составили карту мест производства, хранения и распространения вакцин от COVID-19 в Европе, чтобы впоследствии уничтожить их. Для атак злоумышленники планировали использовать беспилотники.

Готовившие нападения подозреваемые объяснили свои действия тем, что вакцины, по их мнению, созданы для «порабощения населения на благо нового коррумпированного мирового порядка». На данный момент сотрудники правоохранительных органов допрашивают задержанных для прояснения ситуации.

30 сентября сообщалось, что около 260 человек во французском регионе Овернь — Рона — Альпы получили вакцину Pfizer от COVID-19 с истекшим сроком годности. Все, кто был привит вакцинами из просроченной партии, прошли проверку здоровья, у них не выявили нарушений. При этом медики не могут гарантировать, что просроченная вакцина сможет защитить людей от COVID-19.