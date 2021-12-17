Депутат Европарламента назвал Крым частью России

Во время своего выступления в Европарламенте депутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что считает Крым частью России. Главной причиной этому он назвал референдум, на котром жители полуострова проголосовали за его включение в состав российских территорий. Об этом пишет РИА Новости.

«Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов», — заявил он и отметил, что на Украину не хлынула волна мигрантов из Крыма, как это часто бывает при военном захвате.

17 декабря член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что признание Крыма российским отвечает интересам Германии. По мнению немецкого политика, выстраивание добрососедских отношений без идеологической подоплеки выгодно обеим странам.