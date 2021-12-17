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В Германии посчитали российский Крым выгодным для страны

Депутат бундестага Шмидт: в интересах Германии признать Крым частью территории России

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что признание Крыма российским отвечает интересам Германии. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению немецкого политика, выстраивание добрососедских отношений без идеологической подоплеки выгодно обеим странам, и добавил, что нормализация отношений между Россией и Германией не отвечает интересам США и НАТО, которыми «нагнетается атмосфера». При этом полуостров стал формальным поводом для оказания давления и введения санкций, считает Шмидт.

Депутат бундестага также отметил, что страны Запада придерживаются двойной морали, признавая отделение Косово от Сербии и отрицая законность крымского референдума. «Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», — заключил Шмидт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-факто и де-юре Крым принадлежит России. Он изъявил желание посетить полуостров. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», — сказал белорусский лидер.

Ксения Назарова
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