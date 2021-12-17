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В центре Гамалеи заявили о технологии создания вакцины в случае новых штаммов

Гинцбург: у центра Гамалеи есть технологии создания вакцины при появлении новых штаммов
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у ученых есть технологии создания вакцины на случай появления новых штаммов коронавируса. Его слова в пятницу, 17 декабря, приводит ТАСС.

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«Если появится одновременно много антигенных штаммов, циркулирующих в популяции, то у нас и на этот случай есть разработанные технологии», — заявил Гинцбург и отметил, что уже сейчас они апробируются на других объектах на уровне клинических испытаний.

Ранее глава центра Гамалеи раскрыл способ полностью защититься от омикрон-штамма коронавируса. По его словам, для этого достаточно сделать прививку отечественным препаратом «Спутник V» и через шесть месяцев повторно вакцинироваться однокомпонентным «Спутник Лайт».

По данным оперштаба на 17 декабря, в России за сутки выявили минимальные с 8 октября 27 743 новых случая COVID-19. Общее число зараженных за все время пандемии в стране достигло 10 159 389.

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Евгения Куликова
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