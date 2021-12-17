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Агутин раскрыл подробности о гонорарах артистов «Голубых огоньков»

Певец Леонид Агутин о съемках в «Голубых огоньках»: это давно не приносит денег

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский певец Леонид Агутин раскрыл подробности о гонорарах артистов «Голубых огоньков». Его слова приводит МК со ссылкой на социальные сети музыканта.

Эстрадный исполнитель, отвечая на комментарий своего подписчика, отметившего, что не смотрит «Песню года», заявил, что тоже не смотрит подобные передачи. Однако сниматься в шоу продолжает.

«Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни уже давно славы никаких не приносит, только отбирает время», — объяснил 53-летний Агутин.

Ранее сообщалось, что украинский музыкант Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, выступит на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае в новогоднюю ночь за 12 миллионов рублей. Организатор мероприятия Максим Берин заявил, что договаривался с певцом еще за полтора года до даты проведения праздника, подчеркнув, что не знает более подходящего артиста для концерта в честь Нового года.

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Сергей Равин
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