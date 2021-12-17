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Раскрыты самые бюджетные страны для горнолыжного отдыха

Travel Daily News: Болгария стала самой бюджетной страной для горнолыжного отдыха

Фото: Antonia Chekrakchieva / Unsplash

Эксперты туристической отрасли раскрыли самые бюджетные страны для горнолыжного отдыха на новогодние каникулы. Ими стали Болгария, Румыния и Сербия. Об этом сообщает Travel Daily News.

По данным аналитиков, выгоднее всего в это время года получится отдохнуть в Болгарии — в среднем ежедневные расходы на проживание в трехзвездочном отеле составляют до 39 евро (3,2 тысячи рублей) на человека. Далее названа Румыния, где размещение на аналогичных условиях обойдется путешественнику в 53 евро (4,4 тысячи рублей).

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Тройку лидеров замыкает Сербия, где расположено несколько крупных горнолыжных курортов, таких как Копаоник, Торник и Стара Планина. Средняя стоимость гостиниц категории три звезды — 54 евро (4,5 тысячи рублей) в день на человека. 

В топ-5 стран также вошли Венгрия и Украина, где стоимость одной ночи в отеле составляет 58 и 59 евро (4,8 и 4,9 тысячи рублей) соответственно.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о полной загрузке горнолыжный курортов России в период зимних праздников. Среди отечественных курортов эксперт выделила наиболее популярные в зимнем сезоне — Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Хибины в Мурманской области и Гора Белая на Урале.

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Валентина Процкова
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