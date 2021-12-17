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Девушка-гот кардинально сменила имидж и показала результат

Одевающаяся в готическом стиле девушка сменила образ и перекрасила волосы

Фото: @adhdgoth

Представительница готической субкультуры решила поучаствовать в эксперименте и показала результат смены стиля. Соответствующая история появилась на Daily Star.

Согласно материалу, 18-летняя Кейси Сугрю (Casey Sugrue) начала одеваться в готическом стиле в 13 лет. Она полюбила носить исключительно черную и фиолетовую одежду и обувь с различной символикой, а также аксессуары с цепями и шипами. Помимо этого, она наносила яркий макияж и красила волосы в черный цвет. По словам Сугрю, на протяжении многих лет люди говорили ей, что она будет выглядеть лучше, если начнет придерживаться классического стиля в одежде.

Девушка решила принять участие в эксперименте и кардинально изменить имидж. Она избавилась от темных вещей и пополнила гардероб одеждой нейтральных цветов. Кроме того, она окрасила волосы в натуральный светло-каштановый оттенок и сделала макияж в нюдовых тонах.

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Сугрю призналась, что ее не удовлетворил результат перемен. «Я была совершенно потрясена этой трансформацией. Было странно видеть себя в совершенно ином свете. Я даже не узнала себя, и мне не понравилась смена имиджа. Одежда настолько далека от моего стиля, что я бы никогда не надела ее в здравом уме. Я думаю, она смотрелась бы отлично на ком-то другом, он не на мне», — подчеркнула героиня материала.

Девушка отметила, что ее прежний вид придавал ей уверенности в себе и позволял чувствовать себя в безопасности. Она добавила, что одежда в готическом стиле отражает ее внутренний мир и привлекает к себе много внимания со стороны окружающих.

«Я получаю как позитивную, так и негативную реакцию на свой образ. По большей части те, кто меня критикует, слишком боятся высказать мне в лицо свое мнение. Я, в свою очередь, просто хочу дарить людям добро и понимание, которых мне самой порой не хватает», — заключила Сугрю.

Ранее в декабре блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и прославилась в сети. На размещенных в сети кадрах пользовательница Кейти Мерфи (Caitie Murphy) продемонстрировала свое лицо без косметических средств. В ролике видно, что у блогерши неровный тон кожи и негустые брови, второй подбородок, морщины и синяки под глазами.

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Таисия Косинцева
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