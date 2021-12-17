Блогерша раскрыла главную ошибку при расчесывании волос

Блогерша раскрыла главную ошибку, которую женщины допускают во время расчесывания волос. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах юзерша, которую в сети прозвали австралийской Рапунцель (The Aussie Rapunzel), показала свои длинные волосы во время мытья и заверила зрителей, что их нельзя расчесывать, пока они мокрые. «В этот момент волосы становятся наиболее хрупкими, поэтому под воздействием расчески они могут стать ломкими», — пояснила она. При этом героиня материала подчеркнула, что на вьющиеся волосы данный совет не распространяется.

Публикация девушки стала вирусной и набрала больше 7,5 миллиона просмотров и 560 тысяч лайков. Подписчики принялись обсуждать лайфхак австралийки и предлагать свои рекомендации в комментариях под видео. «У меня вьющиеся волосы, и расчесывание во время мытья вырывает их с корнем», «Если у вас волнистые волосы, расчешите их перед тем, как смывать шампунь или кондиционер, это очень помогает», «Я работаю в парикмахерской и узнала, что, если расчесывать мокрые волосы, это может привести к их выпадению», — высказывались они.

В ноябре блогерша Одри Виктория назвала другую ошибку при расчесывании волос. Она объяснила, что большинство девушек неправильно держат расческу во время прочесывания прядей. Героиня материала подчеркнула, что многие располагают ее в горизонтальном положении. По ее словам, это травмирует волосы и приводит к их выпадению. Вместо этого она порекомендовала держать расческу вертикально.