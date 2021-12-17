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В скоплении галактик обнаружили четыре загадочные структуры

Астрономы Болонского университета нашли гигантские пузыри в скоплении галактик RBS 797

Изображение: F. Ubertosi / Univ. of Bologna / NASA / CXC

Астрономы Болонского университета в Италии обнаружили четыре огромных пузыря в центре скопления галактик с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Chandra. Эти загадочные структуры могли быть вызваны активностью сразу двух сверхмассивных черных дыр, находящихся на близком расстоянии друг от друга. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованном на сайте arXiv.

Исследователи провели наблюдения за скоплением галактик RBS 797, расположенных примерно в 3,9 миллиарда световых лет от Земли. Они нашли две отдельные пары полостей, простирающихся от центра скопления. Такие типы полостей ранее наблюдались и в других скоплениях галактик, и астрономы полагают, что они являются в результате выбросов в виде релятивистских струй (джетов) по обе стороны от черных дыр. Материя в составе джетов «выдувает» гигантские пузыри в горячем газе, окружающем центр скопления.

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RBS 797 особенно тем, что оси пар полостей находятся перпендикулярно друг другу. Объяснение заключается в том, что RBS 797 содержит пару сверхмассивных черных дыр, которые почти одновременно выбрасывали струи в перпендикулярных направлениях. Это подтверждается результатами радионаблюдений, которые выявили два точечных радиоисточника, находящиеся на расстоянии 250 световых лет друг от друга. Если подтвердится, что они действительно являются черными дырами, то они станут самой близкой парой из обнаруженных до сих пор.

Согласно альтернативному объяснению, существует только одна черная дыра, чьи струи довольно быстро поворачиваются. Данные Chandra показывают, что разница в возрасте двух пар полостей составляет менее 10 миллионов лет. Однако эта версия требует особых условий среды или свойств самой черной дыры.

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Александр Еникеев
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