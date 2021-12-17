Кремль ответил на вопрос о попытке Турции построить новую Османскую империю

Россия не считает, что Турция пытается построить новую Османскую империю. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистки Тины Канделаки в эфире RTVI.

«Новая Османская империя — такого нет, тут я с вами не соглашусь. То, что в Турции весьма популярны идеи духовного единства тюркского мира — да, это есть. И действительно есть общность, культурная и историческая, тюркского мира, и государства Средней Азии, даже наши республики Российской Федерации, наши татары, наши башкиры. Да они имеют общую историю с турками. Это и языковая история, и культурная, общие традиции. В этом ничего страшного нет», — отметил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков при этом согласился, что в Турции существуют националистически настроенные силы, которые хотят преобразовать культурное единство. «Но слава Богу, этих националистов все же не так много, и они не в большинстве. Хотя они продолжают настаивать своей идее создания Великого Турана — они не говорят Османская империя, они говорят Туран», — сказал Песков.

По его словам, Москва и Анкара каждый раз находят взаимоприемлемые решения по Сирии и другим вопросам, а у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана теплые отношения с российским лидером.