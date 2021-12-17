Захарова оценила предложение главы Мюнхенской конференции помочь Украине оружием

Некоторые представители стран Европейского союза и местные политологи ошибочно оценивают развитие ситуации на востоке Украины, раз предлагают решить проблему увеличением поставок оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая слова главы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганга Ишингера о необходимости «разумного вооружения украинской армии». Слова дипломата опубликованы в ее Telegram-канале.

Как напоминает дипломат, ранее Ишингер заявил, что предоставление Киеву военной помощи может «помочь умерить пыл российской стороны», благодаря чему Европа достигнет промежуточной цели. Захарова сочла такие предложения неразумными.

«То есть основная проблема Украины в том, что оружия мало? Не в том, что разрушена экономика. Не в том, что отсутствует хоть какое-то общественное согласие. Не в том, что не работает госаппарат. А в том, что мало Украина берет кредитов у тех, кто кредиты выделяет, на закупку оружия и его обслуживание», — возмутилась представитель МИД.

6 декабря немецкий дипломат заявил, что не исключает возможность Украины стать членом НАТО. Однако, подчеркнул Ишингер, «для России это красная черта». «Мы могли бы намекнуть Украине, что в долгосрочной перспективе ей следовало бы ориентироваться на финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», — подчеркнул Ишингер.