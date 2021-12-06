Немецкий дипломат оценил шансы Украины стать членом НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Украине при выстраивании отношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая входит в состав Европейского союза (ЕС), но не является членом альянса. Такое мнение он выразил в интервью изданию Handelsblatt.

Немецкий дипломат заявил, что не исключает возможность Украины стать членом НАТО. Однако, подчеркнул Ишингер, «для России это красная черта».

Америка хочет втянуть Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Хотя мы не можем утверждать, что Украина и Грузия никогда не смогут стать членами НАТО. Но мы могли бы намекнуть Украине, что в долгосрочной перспективе ей следовало бы ориентироваться на финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО Вольфганг Ишингер глава Мюнхенской конференции по безопасности

Диалог с Россией

Дипломат выразил мнение, что новое правительство ФРГ должно способствовать развитию конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что пока не верит в якобы «предстоящее вторжение России на Украину, которого некоторые опасаются».

«Россия проводит не столько стратегическую, сколько оппортунистическую политику. Вот почему так важно вести переговоры с Россией с позиции западной силы. Федеральное правительство должно продвигать двустороннее сотрудничество и диалог между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой, с другой. Диалог с Россией может быть неправильным только в том случае, если он может быть истолкован как признак слабости», — ответил он.

Защита от «вторжения» Москвы

О предстоящем нападении, которое якобы готовят в Москве, ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он попросил военных из Англии, США и Канады защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы украинского оборонного ведомства изданию The Globe and Mail, речь идет об американских, канадских и британских формированиях.

Они, по мнению Резникова, должны быть расквартированы в тех районах страны, которые «могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России». Министр также призвал «англосаксонских союзников» предоставлять помощь Украине не по линии НАТО. Примером такого сотрудничества может быть отправка в страну большего количества военных инструкторов.

Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО. Три флага должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь Алексей Резников министр обороны Украины

Реакция Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Резникова для американских СМИ попыткой запугать Запад. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале сенатора.

Сенатор считает, что в НАТО не намерены воевать за Украину. По его словам, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подтвердил это, напомнив, что Украина является партнером, но не членом альянса.

В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек альянса Столтенберг это ясно дал понять, напомнив, что Украина является партнером, но не членом НАТО. Это означает, что статья 5 Вашингтонского договора к ней неприменима, и у альянса нет обязательств защищать Украину. Поэтому ее минобороны и пытается запугать Запад хотя бы беженцами: других доводов Киеву явно не хватает. Алексей Пушков член Совета Федерации

Пушков также заявил, что считает мудрым совет Ишингера для Украины брать пример с Финляндии, однако, по мнению сенатора, киевские власти готовы пожертвовать страной и вступить в НАТО, чтобы втянуть альянс в конфликт с Россией.

«Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер дал совет Украине: ведите себя, как Финляндия в отношениях с НАТО и с Россией. От представителя страны НАТО совет достаточно мудрый, но именно по этой причине нынешние киевские власти его воспринять не способны. В Киеве некому это понять: уровень не позволяет, да и страну не жалко. Так и будут с присвистом и гиканием рваться в НАТО, пытаясь втянуть альянс в войну с Россией», — подытожил Пушков.