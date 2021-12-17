Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Израиле разделили туристов по национальному признаку

В Израиле делегации по правам по рождению освободили от ограничений на въезд

Фото: Nir Alon / globallookpress.com

Власти Израиля ввели разделение для прибывающих в страну путешественников — так, туристические группы, попадающие под категорию «еврейского туризма», освобождаются от ограничений на въезд. Об этом сообщает Haaretz.

Несмотря на введение ограничений на въезд в страну из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса, делегациям по правам по рождению и аналогичным им (иностранным туристам с еврейским происхождением) разрешается въезд в Израиль, в то время как христианским общинам, желающим приехать на Рождество, отказывается в пересечении границы.

Отмечается, что христианские организации подали протест против такого решения — представители духовенства обращались в министерства здравоохранения и внутренних дел с просьбой разрешить въезд в Израиль нескольким десяткам священников и монахинь, однако им было отказано.

«Мы не собираемся торговаться. Здесь возникает принципиальный вопрос — почему иностранные граждане по праву первородства пользуются исключением из правил, а паломники нет? Получается, что единственная разница лишь в том, что они евреи», — отметил один из церковных деятелей.

Ранее в декабре Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев из-за омикрон-штамма. Так, министры правительства одобрили продление правил, ограничивающих въезд и выезд из государства еще на семь дней до полуночи среды, 29 декабря 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Госдуме проведут расследование из-за раскритикованного Матвиенко закона
Тренер Непомнящий оценил соперников сборной России по Лиге наций
Пушков ответил на заявления Столтенберга о НАТО и Украине
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Жители Подмосковья заметили собак с розовой шерстью
В США ограничили использование амфибий
20-летняя девушка вышла замуж за 90-летнего многоженца
Российский полицейский случайно выстрелил себе в ногу
Курс лиры рекордно обвалился
В Израиле разделили туристов по национальному признаку
В МИД России рассказали о возможности предоставления кредита Афганистану
В «Москва-сити» сорвался лифт с пассажиром
Российские серверы оказались непригодны к использованию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter