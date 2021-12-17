Байден назвал Камалу Харрис президентом США

Президент США Джо Байден по ошибке назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис. Фрагмент выступления опубликован в Twitter-аккаунте X Strategies.

«Я из Делавэра. А что касается президента Харрис, <...> мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день», — заявил политик на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины.

Ранее Джо Байден допустил оплошность в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Высказываясь о мировом лидерстве Вашингтона в отношении соблюдения принципов демократии, американский лидер перепутал США и ООН. «Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в нашей ДНК как нации и, что особенно важно, в ДНК этого института — Соединенных Штатов Америки», — сказал он, имея в виду ООН.