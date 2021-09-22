Байден перепутал США и ООН

Президент США Джо Байден допустил оплошность в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Об этом сообщает Sky News. Видеозапись речи политика опубликовало RNC Research в Twitter.

Высказываясь о мировом лидерстве Вашингтона в отношении соблюдения принципов демократии, американский лидер перепутал США и ООН. «Это отпечаталось в нашей ДНК как нации и, что особенно важно, в ДНК этого института — Соединенных Штатов Америки», — заключил он, имея в виду ООН.

Республиканские политики раскритиковали Байдена за его ошибку. Так, Антонио Питокко отметил в Twitter, что американского президента невозможно воспринимать всерьез на мировой арене. По его мнению, Байден выглядит потерянным. Отмечается, что лидер США впервые выступил в ООН с момента вступления в должность в январе.

Американского лидера не в первый раз уличили в забывчивости и неточности в высказываниях. Так, 16 сентября он забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на мероприятии, посвященном официальному объявлению о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. Байден назвал его «этим парнем снизу», в то время как к его британскому коллеге Борису Джонсону он обратился по имени.