Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии и назвал его «парнем снизу»

Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на мероприятии, посвященном официальному объявлению о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. Об этом сообщает The Australian.

На встрече также присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к нему Байден обратился по имени.

«Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр», — сказал Байден на встрече.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Его цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее в сентябре Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название песни, которая играла на церемонии. Как отметил лидер США, он не запомнил композицию, которая «играет тогда, когда все сидят на стуле».