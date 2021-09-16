Стратегию США на Ближнем Востоке объяснили

Президент США Джо Байден пытается сократить участие своего государства в войнах и уйти с Ближнего Востока. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

Политолог считает, что реализовать эту стратегию американскому лидеру мешает активность Саудовской Аравии, Ирана и России. По его словам, эти страны нарастят влияние на Ближнем Востоке, если Белый дом ослабит свои позиции. При этом директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России Максим Сучков считает, что Байден постарается не допустить, чтобы из региона исходила опасность для США.

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«При этом в администрации Байдена все еще заинтересованы в том, чтобы не позволить региону превратиться в оазис геополитических, экономических, военно-технических и иных возможностей для России и Китая», — добавил эксперт.

1 сентября в своей речи по случаю окончания 20-летней кампании США в Афганистане президент Байден заявил, что с эвакуацией американских войск закончилась «эра крупных военных операций, направленных на переустройство других стран». По словам американского лидера, лучший способ обеспечить безопасность США — беспощадная прицельная высокоточная стратегия.

26 июля Байден объявил о прекращении боевой миссии США в Ираке. Соглашение было достигнуто в ходе встречи в Белом доме с иракским премьером Мустафой аль-Казыми. При этом американские войска продолжат обучать военнослужащих Ирака, а также бороться с террористами «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация).

