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Джо Байден забыл название песни со свадьбы дочери

Президент США Джо Байден забыл песню со свадьбы дочери Эшли в 2012 году
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Джо Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название песни, которая играла на церемонии, пишет Daily Mail.

Как отметил лидер США, он не запомнил композицию, которая «играет тогда, когда все сидят на стуле». Во время выступления на конференции с еврейской общиной в канун иудейского нового года (в 2021 году наступает 7 сентября) Байден решил поделиться историей с торжества, которое прошло в 2012 году. Супруг наследницы американского президента Говард Крейн — еврей по национальности. Как отметил политик, церемонию одновременно проводили католический священник, а также еврейский раввин.

Затем глава государства вспомнил о католическом гимне, который он попросил сыграть на бракосочетании дочери. Однако Байден забыл название церковной песни. «У меня сейчас совершенно вылетело из головы... Какую песню играют, когда все сидят на стульях? Я не могу вспомнить», — сказал Байден.

В августе Байден несколько раз ошибся в ходе брифинга по поводу захвата власти в Афганистане «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России). Он перепутал название столицы Катара, забыл вопрос журналиста из зала и заявил, что «Аль-Каида» (запрещена в России) покинула страну, хотя это противоречит официальной позиции Пентагона.

Ранее врач Геннадий Онищенко высказался о возможных причинах оговорок американского президента и указал на вероятные проблемы со здоровьем у политика. По мнению медика, оговорки и путаницы, которые выдает лидер США, говорят о склерозированных сосудах головного мозга.

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