Байден перепутал название столицы Катара и забыл вопрос репортера

Президент США Джо Байден в ходе брифинга по поводу захвата власти в Афганистане «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России) несколько раз ошибся. Он перепутал название столицы Катара, забыл вопрос журналиста из зала и заявил, что «Аль-Каида» (запрещена в России) покинула страну. На ошибки американского лидера указал таблоид Daily Mail.

Так, один из репортеров спросил президента, какие гарантии безопасности есть у людей, прибывающих в аэропорт Кабула. На это Байден ответил, что власти США находятся в постоянном контакте с представительствами талибов в Кабуле и катарской Дохе, назвав ее «Дахо».

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Кроме того, президент заявил, что «Аль-Каида» полностью покинула Афганистан, хотя это противоречит официальной оценке Пентагона. «Какой у нас интерес к Афганистану, если "Аль-Каиды" [там] больше нет?», — обратился он к пресс-службе Белого дома.

После пресс-конференции Байдена пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг заявление главы государства и отметил, что оно расходится с позицией военного ведомства. Кирби подчеркнул, что присутствие «Аль-Каиды» в Афганистане не вызывает опасений у США, так как не представляет для Вашингтона угрозы.

Другой журналист, корреспондент NBC News Ричард Энгель, спросил у главы государства, почему он доверяет «Талибану». В тот момент Байден уже собирался уходить, но остановился и, обратившись к Энгелю, признался, что забыл первую часть вопроса журналиста.

Американского президента часто ловят на оговорках и забывчивости. Так, в конце июля в ходе выступления в штате Пенсильвания он перепутал бывшего главу государства Барака Обаму с американским лидером Дональдом Трампом. Затем Байден извинился и отметил, что это была «оговорка по Фрейду».