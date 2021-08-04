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Байден оговорился и назначил американцам по сто тысяч долларов за вакцинацию

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Фото: Shawn Thew / Pool / CNP / globallookpress.com

Президент США Джо Байден случайно заявил, что американцы могут получить по сто тысяч долларов за прививку от COVID-19. Его речь опубликовали на сайте Белого дома.

«Есть места, которые предлагают сто тыс... сто тысяч (смеется) сто долларов — это было бы действительно хорошо. Я бы вернулся и сделал прививку три раза», — оговорился американский лидер. Отбросив шутки в сторону, Байден заявил, что после объявления о выплатах темпы вакцинации в стране выросли на 25 процентов. По словам президента, он попросил всех губернаторов штатов выплачивать по сто долларов каждому, кто сделает прививку от коронавируса.

На сегодняшний день на такую меру пошли штаты Нью-Йорк, Миннесота, Нью-Мехико и Северная Каролина. Помимо выплат частным лицам, предприятиям малого и среднего бизнеса в США назначена компенсация за предоставление оплачиваемых отгулов вакцинирующимся сотрудникам. Также Байден напомнил, что все федеральные служащие в стране должны либо пройти вакцинацию, либо дважды в неделю сдавать тесты на коронавирус.

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Ранее власти города Нью-Йорк объявили награду каждому, кто привьется двумя компонентами препарата от COVID-19. Свое поощрение люди смогут получить либо в виде предоплаченной дебетовой карты, либо в виде абонемента на посещение театра, городских достопримечательностей и парка аттракционов.

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