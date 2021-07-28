Жителям Нью-Йорка заплатят 100 долларов за прививку от коронавируса

Жители Нью-Йорка смогут получить вознаграждение за первую прививку от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии города.

По данным администрация мегаполиса, прошедшие вакцинацию получат возможность оформить на себя предоплаченную дебетовую карту на сумму 100 долларов. Граждане вправе выбрать и другие призы. В качестве альтернативного вознаграждения им предлагаются годовой абонемент в общественный театр, бесплатное посещение городских достопримечательностей, подарочные сертификаты или браслеты для бесплатного семейного отдыха в луна-парке.

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Получившие прививку становятся участниками суперрозыгрыша. Ньюйоркцы в возрасте 18 лет и старше могут выиграть проживание в лучших отелях города или получить 2,5 тысячи долларов наличными до конца июля.

Также стимулирующая программа от мэрии касается общественных и религиозных организаций. За каждого направленного на вакцинацию они получат 100 долларов на свой счет.

Ранее в США несколько человек выиграли в лотерее для вакцинированных. Эбигей Бугенске из города Сильвертон получила один миллион долларов, а школьник Джозеф Костелло из Энглвуда выиграл полную оплату своего будущего обучения. Отмечается, что стипендия покроет расходы на обучение в любом университете или колледже штата, а также проживание и питание на протяжении четырех лет.