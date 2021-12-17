В Пермском крае после реставрации откроется дом-музей поэта Василия Каменского

В селе Троица Пермского края после реставрации 27 декабря откроется дом-музей поэта Василия Каменского с новой экспозицией. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

На втором этаже дома максимально точно восстановили кабинет Каменского, используя фотографии и подлинные вещи поэта.

Главная экспозиция расположена на первом этаже и посвящена творчеству поэта. Среди новых экспонатов есть подлинные манифесты европейских художников-футуристов, не отредактированные цензурой рукописи произведений Каменского, его поэта, а также документы периода его увлечения авиацией.

Дом Каменского был построен в 1904 году, он получил его в 1931 и перестроил по своему проекту.

Ранее сообщалось, что в Калининграде отреставрировали старинный четырехэтажный дом немецкой постройки, расположенный на Киевской улице. Стены первого этажа и обрамления окон покрасили в кофейне-коричневый цвет, верхний этаж стал бледно-бежевого оттенка, а на лицевом фасаде установили барельеф совы.