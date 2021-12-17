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Стали известны подробности об истекшем кровью в автобусе россиянине

РЕН ТВ: мужчина, который погиб в автобусе в Москве от потери крови, страдал тромбозом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Мужчина, который поранился в автобусе Москвы и умер от потери крови, страдал тромбозом. Такие подробности о россиянине стали известны телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что погибший страдал тромбофлебитом — тромбозом с воспалением стенки вены и образованием тромба.

По словам одной из пассажирок, россиянину предложили вызвать скорую, но он отказался и заявил, что он сам дойдет до дома. Мужчина успел позвонить жене перед смертью и сообщить о произошедшем.

Об инциденте в московском районе Отрадное стало известно в пятницу, 17 декабря. Мужчина при входе в транспорт зацепился голенью за острый металлический штырь, после чего у него началось сильное кровотечение. Россиянин умер, проехав две остановки.

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Анастасия Шейкина
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