В Смоленске проведут акцию помощи бездомным животным

Волонтеры Смоленска проведут благотворительную акцию помощи бездомным животным. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Активисты сообщества «Забота о животных» приглашают смолян присоединиться к предновогодней инициативе. Так, 18 декабря с 11 до 15 часов дня все желающие смогут принести необходимые продукты и вещи — сбор будет организован возле кинотеатра «Современник» на благотворительной встрече.

Отмечается, что для бездомных кошек и собак подойдут сухой корм, консервы, лакомства, витамины, крупы, субпродукты, впитывающие пеленки, а также средства по уходу и предметы быта (подстилки, миски, ошейники). Кроме того, россияне могут сделать денежный перевод волонтерам. Подробности участия в акции сообщаются в группе во «ВКонтакте».

Ранее в декабре сообщалось о том, что пара россиян продала все имущество ради помощи больным тиграм. Так, семейная пара из Новосибирска содержит девять тигров и леопарда — подкорм хищников обходится примерно по 150 тысяч рублей в месяц.