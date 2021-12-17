Фермер принял детенышей леопарда за котят и принес их домой

Фермер из деревни вблизи города Дхар в индийском штате Мадхья-Прадеш приютил детенышей леопарда, которых по ошибке принял за котят. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Мужчина нашел животных на территории собственной фермы. Он решил, что это котята, и принес их домой. Дома индиец не только накормил и обогрел их, но даже решил искупать.

Фермер заподозрил, что его новые питомцы — не котята, только через несколько дней, когда подопечные начали рычать. Тогда он показал их соседям, и они предположили, что это детеныши леопарда.

Мужчина отнес котят в департамент лесного хозяйства, и специалисты подтвердили его подозрения. В конце концов, фермер передал животных лесникам.

Ранее житель Японии нашел на обочине дороги лисенка и принес его домой, так как подумал, что это щенок. Он собирался найти хозяев, если щенок потерялся, или подыскать детенышу новый дом.