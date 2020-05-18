Мужчина принял лисенка за щенка и приютил его

Житель Японии нашел на обочине дороги лисенка и принес его домой, так как подумал, что это щенок. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мужчина по имени Марси (Marcy) опубликовал в Twitter фотографию щенка, которого обнаружил на трассе и забрал домой. Таким образом он собирался найти хозяев, если щенок потерялся, или подыскать детенышу новый дом. Найденыша он назвал Луна.

Многие пользователи отреагировали на его твит, но большинство из них указали на то, что это не собака. Авторы комментариев предположили, что Луна — на самом деле лисенок.

Чтобы уточнить вид животного, Марси обратился к ветеринару. Оказалось, что это, действительно, детеныш лисы. Несмотря на это, мужчина продолжил заботиться о нем.

Однако позже Марси узнал, что не сможет содержать Луну дома, так как в Японии запрещено держать лис в качестве питомцев. Мужчине пришлось отдать лисенка на ферму Kita Kitsune. «Я буду счастлив, если вы придете навестить Луну на ферму», — написал Марси в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Великобритании строитель принял новорожденного лисенка за щенка и забрал его домой. Британец нашел лисенка коричневого окраса на строительной площадке английского графства Мерсисайд.

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